شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: "حكاية وطن" كشف الطفرة الزراعية فى مصر خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مؤتمر "حكاية وطن" عكس الطفرة الزراعية التي شهدتها مصر خلال العشرة سنوات الماضية، والتي أثرت بشكل إيجابى على توافر المنتجات الزراعية، فضلا عن التصدير لعدد 35 دولة، لافتا إلى أن تلك المشروعات ساهمت في خفض البطالة من 13 إلى 7%.

وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: أن يومية العامل الزراعى أصبحت تتراوح من 150 إلى 200 جنيه، وذلك نتيجة الثورة الزراعية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انعكست بتوافر مساحات من القمح بتوشكى، ومشروع الـ100 مليون فدان، وغيرهم الذين يسهمون في تحسين الاقتصادى القومى، والتوسع في المساحات التي يعيش فيها المصريون من مساحة مصر الكلية، بعدما كانت 5% فقط، مؤكدا دعم النقابة بشكل كامل في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق مزيد من التنمية لصالح مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية، موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة في ملف الزراعة تصل إلى تريليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الزراعة في مصر توفر العديد من فرص العمل، مطالبًا المواطنين بالثقة في أنفسهم، لافتا إلى أنه يتم تسويق المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع مصر بهدف إبراز جهود الحكومة على كافة المحاور.