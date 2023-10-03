شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ما عُرض بمؤتمر "حكاية وطن" يكشف رؤية الدولة لتطوير الخدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مؤتمر حكاية وطن استعرض القضايا المجتمعية بشكل ينم عن وجود رؤية كبيرة لمستقبل مصر مشيرا إلي أن المؤتمر تناول كافة ملفات تطوير منظومة الصحة التى شهدتها السنوات الماضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مستوى الخدمات الصحية وتابع : هناك تطورا يوازى ما يحدث فى أكبر دول العالم في القطاع الصحى مشيرا إلي أن الدولة لديها منظور مجتمعى راقى يدعم الحياة الكريمة لصحة المصريين .

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وأوضح أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوى التى تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة 100يوم صحة كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، حيث طلب السيد الوزير من الرئيس التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.