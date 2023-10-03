شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء سداد القسط الأول من مصروفات المدارس الرسمية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق دفع ولى الأمر المستحقات أو المصروفات الدراسية كالتالى:

- يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية من خلال مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يمكن الحصول على الرقم القومي للطالب من خلال شهادة الميلاد المميكنة.

- بعد سداد المصروفات المدرسية يتم تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة التابع لها الطالب.

- إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منها" مصارى وآمان وفورى وغيرها من منافذ الدفع الرسمية"

- يتك السداد فى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.

وأكدت المدارس، يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024، وفق الشرائح التالية:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.