شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الهندسية: ترشح الرئيس السيسى استجابة لنداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، نائب رئيس الاتحـاد الـعـام لنقابـات عمـال مـصـر بالشكر والتقدير، للرئيس عبـد الفتـاح السيسـى، منقذ مصر وقائد سيرتها نحو صنع التقدم والرخاء لشعبها الأبى، علـى اسـتجابته لنـداء الواجـب، نـداء الـوطن، نـداء الحـق، نحـو اسـتكمال مسيرة العطاء والبنـاء مـن بنـاء مـصـر الحديثـة مصـرنا الغاليـة التـي تـنعم فيهـا بالاستقرار والأمـان، وذلك نيابـة عـن أعضـاء مجلـس إدارة النقابـة العامـة واللجـان النقابيـة للنقابـة العامـة للـعـاملين بالصناعات الهندسية والمعدنيـة والكهربائيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة والـذين يمثلـون العـاملين والعاملات بهذه الشركات والتي تمثل قاطرة التنمية في مصر.

وأضاف الفقى، في بيان،: ونتطلـع مـع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمزيـد مـن التقدم والإزدهـار فى مسيرة المستقبل، ونحـن مـعـه مـؤيـدين، وبـه ان شـاء الله منتصـرين ... وعلـى العهـد أوفيـاء مخلصين، حيث إن استجابته لنـداء الـوطن لهـو أمـر مـقـدر، وندعو الله سبحانه وتعالى له ولمصرنا العزيزة الغالية بكل التوفيق والنجاح.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.