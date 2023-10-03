شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة عين شمس: مؤتمر "حكاية وطن" استعرض إنجازات الدولة في كل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس بمؤتمر "حكاية وطن" من حيث استعراض جهود الدولة والإنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية بشفافية وموضوعية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن المؤتمر كان بمثابة كشف حساب عن ما تم إنجازه بالأرقام حتى يكون لدى المواطن الوعي الكامل بما تحقق من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة في كافة قطاعات الدولة .

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان لديه الحرص على عرض كافة الجهود بكل شفافية، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، ،حيث استعرض المؤتمر كافة المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية وأيضا المشروعات الجاري تنفيذا حالياً، بالموازنات المخصصة لها كما كشف المؤتمر التحديات وطرح العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين.

وأشار " أبو اليزيد " إن مؤتمر "حكاية وطن" تميز بالمكاشفة، حيث استعرض ما قامت الدولة بتنفيذه على أرض الواقع ،وأن الخطة التي تسير عليها حققت نجاحا وتنمية بمعدلات كبيرة، رغم التحديات التي بدأت تواجهها الدولة المصرية، كغيرها من الدول العالم بداية من عام 2020، و جائحة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، لافتا الى أن الملفات التي ألقى مؤتمر " حكاية وطن " الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصري، وتعكس رؤية الدولة في التعامل مع الملفات بجدية، وأن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال ما تحقق من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية كما أن حرص الرئيس السيسي على التعقيب خلال استعراض الجهود يؤكد مدى اهتمام والمام سيادته بكافة الأمور خاصة المتعلقة بحياة المواطن .