شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتابع مواقع حصاد الأرز بميت غمر والغربية وكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتها الميدانية بمحافظات منظومة قش الأرز، وذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز، حيث قامت كلا من الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة ، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، ومحمود بسيونى مسئول ملف السحابة السوداء ، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية والشرقية وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات ،والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة.

كما زارت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة ، بجولة ميدانية بمحافظات الغربية وكفر الشيخ، تم خلالها المرور على مواقع تجميع قش الأرز، ورصد كيفية التعامل السليم مع قش الارز من خلال جمعه وفرمه وكبسه ثم بيعه للمعالف والمزارع داخل الجمهورية، وخلال المرور على المواقع بمحافظة الغربية تم رصد وجود نقاط حرق صغيرة وتمت السيطرة عليها، كما تم رصد حريق كبير في الهيش علي مصرف كتشنر ، بجهة نمرة البصل وعلى الفور تم التواصل مع الحماية المدنية ،لاخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، وتم التأكد من استقرار الوضع بالمحافظة، وقد بلغت نسبة الحصاد بالمحافظة ما يقرب من 15% ، كما تم المرور على أحد المواقع الجديدة لاحد المتعهدين بكفر الشيخ ، حيث عملت وزارة البيئة على تقديم الدعم اللازم والتسهيل على المتعهد من خلال تأجير بعض المعدات ،كما تم المرور على مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ ومتابعة مواقع التجميع به، حيث بلغت نسبة الحصاد بالمحافظة ما يقارب من 80%من المحصول، كما تم رصد حريق صغير علي الطريق الدولي والذى يبعد عن مبنى محافظة كفر الشيخ بحوالي كيلو متر، وتم السيطرة على الحريق، وجارى المتابعة للتأكد من استقرار الاوضاع بالمنطقة.

وأوضحت الدكتورة شيرين فكري أن وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على تكثيف وزيادة عدد محاور التفتيش بمحافظتى كفر الشيخ والغربية ، وزيادة حملات التوعية، وايضا التنسيق لرفع البوص والتراكمات المتواجدة علي طول مصرف كتشنر لتجنب الحرائق والمتابعة المستمرة له.

وقامت هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة ،و محمود بسيونى مسئول ملف السحابة السوداء ، بالمرور على مواقع التجميع بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالمركز 19393 فدان أرز، تم حصاد 350 فدان حتى الآن ، واوضحت الاستاذة هدى الشوادفى انه وبمتابعة المحاور بالمركز لم يتم رصد اى حريق بنطاق المحور.كما تضمنت الجولة المرور على محور السنبلاوين بمحافظة الشرقية، وقد تم رصد حريق صغير لقش الأرز ، وعلى الفور تم التعامل واخماد الحريق وتم تحرير اتخاذ الإجراءات المناسبة للواقعة ، والتنبيه علي المزراعين بعدم الحرق نهائيا ، كما تم المرور على مكمورة فحم بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.