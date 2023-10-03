شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء، 79 جنيها للكيلو والبلدى 114 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاعات التى شهدها سوق الدواجن على مدار الأيام الماضية.

أما أجزاء الدواجن فقد سجل كيلو الأوراك 83 جنيها، والدبابيس 95 جنيها والبانيه 175 جنيها وشيش الطاووق ما بين 165 حتى 170 جنيها، والأجنحة 55 جنيها.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.