شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: فحص وتحصين 3056 رأس ماشية ودواب ضد طاعون المجترات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مجهودات مديرية الطب البيطري منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجرات الصغيرة، والتى أنطلقت في الأول من الشهر الجاري بكافة ربوع المحافظة، وتم خلالها تجهيز الفرق المتخصصة التي ستجوب القري والمراكز بكافة مستلزمات التحصين اللازمة للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تنظيم قوافل إرشادية لخدمة ودعم المربين فى إطار المبادرات الرئاسية حياه كريمة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار التقرير أن القوافل استهدفت قرى المنوات بمركز أبو النمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين وتم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخليه وتحصين 3056 رأس ماشية ودواب وطيور، وإجراء الرش على الطفيلات الخارجية لعدد 1500 رأس ماشية ودواب، وتجريع 1200 رأس ضد الطفيليات الداخليه وسحب عينات دم لفحص مرض البرسيلا لعدد 56 رأس وعمل فحص شامل لعدد 48 رأس وإجراء 37 كشف وعلاج 185 طائر ضد الأمراض البكتيرية.

وأشار التقرير عن تقديم 3 ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية مثل طاعون المجترات الصغيرة وأهمية الحفاظ على الماشية ورعايتها لزيادة الثروة الحيوانية.