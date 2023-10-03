شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تحذر من اقتحام المزلقان وتناشد المواطنين المشاركة فى التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقتها، تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

و ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

ونشرت وزارة النقل صور توعوية توضح السلوكيات السلبية التى يقوم بها البعض عند عبور المزلقانات او شريط السكة الحديد مما يعرضهم للخطر ويهدد بسلامة مسير القطارات.