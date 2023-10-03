شكرا لقرائتكم خبر عن طقس خريفى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.
الأربعاء 4 أكتوبر 2023
بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء 4 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 27.
الخميس 5 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 27.
الجمعة 6 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
السبت 7 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
الأحد 8 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.
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