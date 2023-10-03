شكرا لقرائتكم خبر عن طقس خريفى.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3/10/2023 إلى الأحد 8 أكتوبر 2023، حيث تتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26. الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء 4 أكتوبر: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 27. الخميس 5 أكتوبر 2023 القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 27. الجمعة 6 أكتوبر 2023 القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26. السبت 7 أكتوبر 2023 القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26. الأحد 8 أكتوبر 2023 القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 24، السواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز