‫أسعار الذرة الأرجنتينى والبرازيلى يسجل 10 آلاف و900 جنيه اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم استقرارًا فى الأسواق المحلية ليسجل سعر الطن سواء البرازيلى أو الأرجنتيني 10 آلاف و900 جنيه، بينما وصل سعر الطن الأوكرانى لـ10 آلاف جنيه.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 133 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار وحوالى 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 64 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.