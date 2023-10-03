شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين. وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين.

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