شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية، قواعد ونظام التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحة أنه يتم عقد امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات فصل دراسي أول وفصل دراسي ثان، ودور ثاني كل حسب الجدول الذي سيعلن من قبل كل مديرية.

وتابعت المديريات التعليمية، أنه يتم عقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول وعدم السماح للطلاب الذين لم يحرروا استمارات التقدم، ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأدء امتحان الفصل الدراسي الثاني طبقا لفاكس الوزارة.

ويسمح للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم في الفصل الدراسي الأول وتخلفوا عن كل أو بعض المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول بأن يؤدوا امتحانا تكميليا في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الفصل الدراسي الأول وذلك عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني علي أن يتقدموا بالعذر لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية دون سواها، وعلي أن يقبل العذر وكيل الوزارة، كما يسمح للطلاب الذين تخلفوا في كل أو بعض المواد عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعذر مقبول أن يؤدوا امتحاناً تكميلياً فيما تخلفوا فيه أثناء امتحان الدور الثاني ، بعد تقديمه لعذر مقبول. .

وشددت المديريات على أنه يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب، الراسبين في أو أي عدد من المواد الدراسية في المقرر كاملاً للمادة، المتخلفين عن الفصل الدراسي الثاني عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول في منهج الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .