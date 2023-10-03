شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن فتح الحدائق مجانا الجمعة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان يوم الجمعة القادم احتفالًا بالذكرى ال50 لنصر أكتوبر.

وفى السياق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وزيارة قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.