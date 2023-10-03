شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت المديريات التعليمية خطابا إلى المدارس بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بالمدارس الرسمية للغات، موضحة أنه يسدد ولى الأمر رسوم خدمات اللغات والنشاط العام والتطوير التكنولوجي داخل المدرسة بإيصال 123 لكل طالب، كما يتم سداد باقى الرسوم والمصاريف من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، مشددة على أن كتب الفصل الدراسي الثاني بنفس أسعار كتب الفصل الدراسي الأول خاصة المطورة فى الصفوف الأولى مقابل 632 جنيها لكتب الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مصروفات المدارس التجريبية 2023/2024، من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والتي نصت على أن تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات من تلاميذ المدارس الرسمية للغات وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن يحصل بالإضافة الى ذلك مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى للتلاميذ بهذه المدارس.





وقالت الوزارة إن مصروفات المدارس كالتالى:- مصروفات رياض الأطفال 1400 جنيه.

- مصروفات المرحلة الابتدائية 1700 جنيه.

- مصروفات المرحلة الإعدادية 2000 جنيه.

- مصروفات المرحلة الثانوية 2200 جنيه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المتميزة المنشأة قبل صدور هذا القرار كان يصدر لكل مدرسة قرار خاص علي حدة، ويطبق نص المادة رقم 20 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 علي المدارس السمية المتميزة المنشأة بعد صدوره، موضحة أنه تم زيادة خدمات اللغات بالمدارس التجريبية المتميزة للعام الدراسي الجديد:-

- مصروفات مرحلة رياض الأطفال المستويين الأول والثاني kg1, kg2 بلغت 1811.59 جنيه.

- مصروفات المرحلة الابتدائية بزيادة نسبة الـ 5%سنوياً علي النحو التالي:- 2227,11 جنية.

- مصروفات الصف الأول والثاني الإعدادي .. 2792,40 جنية.

- أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي حتي نهاية صفوف المرحلة الثانوي وفقاً لما سبق ايضاحه فأنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر بكل مدرسة علي حدة والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014، والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% علي بند الخدمات.