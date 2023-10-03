شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف اسراتيجيتها فى زيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات وغرف العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم المشروعات القومية التى نفذتها الوزارة فى 18 محافظة والتى بلغ عددها 32 مشروعا يخص الأسرة. - بلغ عددالأسر الخاصة بالإقامة 3560 سريرا. - بلغ عدد أسرة الرعاية 1380 سريرا. - إجمالى عدد الحضانات 557 حضانة. - إجمالى عدد أسرة الغسيل الكلوى 832 سريرا. - إجمالى عدد غرف العمليات 179 غرفة.

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