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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف اسراتيجيتها فى زيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات وغرف العمليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم المشروعات القومية التى نفذتها الوزارة فى 18 محافظة والتى بلغ عددها 32 مشروعا يخص الأسرة.
- بلغ عددالأسر الخاصة بالإقامة 3560 سريرا.
- بلغ عدد أسرة الرعاية 1380 سريرا.
- إجمالى عدد الحضانات 557 حضانة.
- إجمالى عدد أسرة الغسيل الكلوى 832 سريرا.
- إجمالى عدد غرف العمليات 179 غرفة.
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