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الصحة تكشف اسراتيجيتها فى زيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات وغرف العمليات

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم المشروعات القومية التى نفذتها الوزارة فى 18 محافظة والتى بلغ عددها 32 مشروعا يخص الأسرة.

- بلغ عددالأسر الخاصة بالإقامة 3560 سريرا.

- بلغ عدد أسرة الرعاية 1380 سريرا.

- إجمالى عدد الحضانات 557 حضانة.

- إجمالى عدد أسرة الغسيل الكلوى 832 سريرا.

- إجمالى عدد غرف العمليات 179 غرفة.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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