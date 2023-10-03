شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات توعية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان تفوز بمسابقة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى المسابقة الإقليمية تحت عنوان " شارك بالتأثير" لدعم المبادرات الشبابية للوقاية من الإدمان فى إطار البرنامج الإقليمى "أثر الشباب" والمنفذ بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو مشروع تموله وزارة التنمية والتعاون الاقتصادى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، يشمل عددًا من دول المنطقة منها "الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية" ويهدف إلى تعزيز صمود الشباب وتمكينهم فى مواجهة ظواهر إدمان المخدرات والجريمة والعنف، من خلال دعم المبادرات الشبابية.



مبادرات التوعية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان تفوز بمسابقة الأمم المتحدة

"شارك بالتأثير" مبادرة من مكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز الأكاديمية فى دول " مصر، والجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان" من تطوير مبادرات مبتكرة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على تخطى الصدمات والصمود فى مواجهة المخدرات، والعنف، والجريمة، والفساد وتوفير بدائل اجتماعية واقتصادية لذلك، ويشترط أن تكون المبادرة مبتكرة وجديدة، وتشمل على البرامج الفنية والتكنولوجية والرياضية والتعليمية والتوعوية والتنموية وتمكين الشباب والدعاية والبرامج الوقائية أو العلاجية، أو أى برامج شبابية إبداعية تركز على المواضيع الرئيسية ذات الاهتمام للشباب.

مبادرات التوعية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان تفوز بمسابقة الأمم المتحدة

وفازت مبادرات المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، فى المسابقة وحصلت " ولاء سعد" رئيس وحدة التطوع للصندوق بمحافظة أسوان على جائزة المسابقة المادية وشهادة تقدير من مكتب الأمم المتحدة، عن مبادرة "احمى أسرتك" والتى تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المرأة فى المجتمع القروى بمحافظة أسوان للتصدى لخطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة من خلال تدريب الفتيات من سن 20 إلى 30 عاما على كيفية التعامل فى مواجه مشكلة المخدرات، كما فازت المتطوعة "إيمان شهير" عضو رابطة التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة أسيوط فى المسابقة عن مبادرة " استثمر صحتك" الابتكارية وتهدف إلى حماية الفئات المعرضة للإدمان من تعاطى المخدرات والعنف والجريمة من خلال تنفيذ أنشطة إبداعية سواء كانت أنشطة رياضية أو الرسم وأعمال مسرحية " فن الحكى " ومساعدة المرضى فى التقدم للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان، حيث يتيح كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.