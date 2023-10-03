شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الصين الشعبية بذكرى تأسيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية، كما أوفد سيادته محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث أيضا الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد سيادته عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث سيادته أيضا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.