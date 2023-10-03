شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى فى باريس يعلن دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار العشرى، رئيس النادى المصرى بباريس: "من أجل أولادنا والأمن والأمان والتطوير والاستقرار نعلن تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.