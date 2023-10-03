شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مشروعات العاصمة الإدارية فتحت بيوت 2 مليون إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن أن العاصمة الإدارية وفرت 400 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، معقبا بالقول:" مشاريع المدينة وفرت مئات الالاف من فرص العمل للشباب، بتكلم عن بيوت مفتوحة وبتصرف لغاية 2 مليون بني آدم".

أضاف رئيس الوزراء خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أنه مخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية من 6.5 - 7 ملايين نسمة، حيث يضم التخطيط كل فئات المجتمع من محدودي الدخل والمتوسط وفوق المتوسط حتى المستويات الأعلى.