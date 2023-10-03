شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: تكليفى من الرئيس السيسى لإدارة حملته شرف ومهمة دقيقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، تكليف الرئيس ليا شرف ومهمة ثقيلة ودقيقة سنكون حريصين على إنجازها بأدق المعايير، مشيرا إلى أننا نتعامل مع رئيس تاريخى له بصماته وإنجازاته.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى

تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الحملة الانتخابية له لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024

• أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية

• تكليف الرئيس لى شرف ومهمة ثقيلة ودقيقة سنكون حريصين على إنجازها بأدق المعايير

• نتعامل مع رئيس تاريخى له بصماته وإنجازاته

• الرئيس السيسى لن يحتاج المجهود الكبير فى الحملة بل يحتاج التنظيم فقط، وندعو الله التوفيق وأن نكون على قدر الثقة والمسئولية

• سأعبر عن مصالح الحملة بكل قوة، وسنتبع الدستور والقانون والهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة، والمنافسة ستكون شريفة، وربنا يوفق الجميع

• الرئيس السيسى أبدى خلقا حسنا ورفيعا فى كل المناسبات، ونحن كذلك سنلتزم بهذه الأخلاق فى الحملة

• سنقوم بوضع خطة للمرحلة المقبلة، ولنا صفحة على مواقع التواصل سنتبع فيها مراحل الشفافية نطلع بها المواطن على كل ما يجرى