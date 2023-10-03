شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من 23 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.