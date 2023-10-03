شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. 28 جامعة حكومية و473 كلية و400 برنامج لإتاحة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرا بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى على مدار التسع سنوات الماضية، نظرًا لاعتبار التعليم أحد أبرز محاور بناء الإنسان المصرى وهو ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات.

ووضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي 2030 والتي ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

وبلغ إجمالي عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى عام 2023، بإجمالى عدد 473 كلية و400 برنامج وذلك بعدما كانت 24 جامعة حكومية و392 كلية و118 برنامج فى عام 2014.