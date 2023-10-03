شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادى المصرى فى فيينا: إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد حسين، رئيس النادي المصري في فيينا ورجل أعمال، دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خالد حسين: "لا يمكن أن ننسى ما حققه الرئيس من إنجازات لا تعد ولا تحصى، أبرزها القضاء على فيروس سي في مصر، والقضاء على الإرهاب وتحقيق الامن والسلام فضلا عن مشروعات الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي اختصرت أزمنة ومسافة الرحلات وسهلت التنقلات اليومية للناس، مضيفا: "مصر في عهد الرئيس بقت أد الدنيا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.