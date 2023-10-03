شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة سعد الدين إبراهيم تتلقى العزاء بمسجد عمر مكرم غدًا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسى، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن إقامة العزاء غدا بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، فيما قدم المئات من أهالي القرية العزاء عقب مراسم الدفن بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، كما قدم الأهالي الشكر لأسرة الراحل على ماقام به بالتبرع لبناء مدرسة ثانوية لطلاب، وكان ينتظر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشيع المئات من أهالى قرية بدين التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان الراحل عن عمر يناهز 84 عامًا، وأدى أهالى القرية صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الصغير بالقرية.

يذكر أن ولد الدكتور سعد الدين إبراهيم فى عام 1938 م، في محافظة الدقهلية وتحديداً بقرية بدين التابعة لمركز المنصورة، وقام بالدراسة في مدارس المنصورة، حيث حصل على شهادة الثانوية في عام 1956 م من مدرسة الملك الكامل، كما تمكن من الحصول على شهادة الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وذلك في عام 1960م.

وفى عام 1964 م حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، كذلك نجد أنه قد حصل على درجة الدكتوراة في عام 1968 م في علم الاجتماع السياسي، وحصل على الدراسات العليا من جامعة واشنطن وجامعة كاليفورنيا، وذلك من خلال البعثات التي تقوم دولة مصر بإرسالها للولايات المتحدة، وتولي العديد من المناصب حيث إنه قد عمل معيداً بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه أصبح مدرس مساعد في جامعة واشنطن، وذلك منذ عام 1964 م وحتى عام 1967 م.