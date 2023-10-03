غربله بالرصاص.. كواليس جريمة الانتقام في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلاف عابر تدخل معه الزملاء للفصل بين طرفيه ظنوا أنهم نجحوا في وأد الفتنة لكن نار الانتقام لم ينطفئ لهيبها داخل أحدهما وراح يعد العدة للانقضاض على ضحيته في مشهد تحول معه ذئبا بشريا يشبع غريزة الصيد.

سُمع دوي إطلاق نار هرع معه الأهالي إلى مصدر الرصاص ليعثروا على جثة قتيل تسيل منه الدماء ليخطروا شرطة النجدة التي بدورها أبلغت المباحث الجانئية بالمديرية.

المعاينة الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت إلى مقتل شاب يدعى "م.ش." في منتصف العشرينات بطلقات نارية بالجزء العلوي لجسده.

فريق بحث ترأسه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى هوية المتهم، وتبين أنه زميله في العمل بدافع الانتقام لوجود خلافات قديمة بينهما.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة انطلقت مأمورية استهدفت المتهم وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة وأقر بجريمته وأرجع السبب إلى "علشان يراعي ربنا في أكل عيشه" في إشارة إلى سوء سلوكه بمحل عملهما.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير وافٍ بأسباب الوفاة مع إحداث الطلقات فتحتي دخول وخروج".