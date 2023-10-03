شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات متنوعة.. جهود الدولة لتنمية "شمال سيناء" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال السنوات الماضية شهدت محافظة شمال سيناء إنجازات عديدة شملت كل القطاعات ، ومن بين هذه الإنجازات إنشاء الملعب الفرعى باستاد العريش الرياضى ومركز شباب شهداء الروضة وتطوير الملعب الخماسى بمركز شباب الشيخ زويد تم تسليم 25 منزلا بدويا بمدينة نخل القديمة واستكمال المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى ومشروع إعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد

وإنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنخل المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه ومدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات

وإعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش وتطوير مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء وإنشاء المجمع التعليمى الخدمى بالعريش والمبنى الجديد فى مدرسة 25 يناير ومجمع معاهد نخل الأزهرى بمدينة نخل بوسط سيناء

,إنشاء محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 متر مكعب وتنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة بئر العبد ورفع كفاءة خزانات حى الغزلان بمدينة بئر العبد وتشييد سد أم البارد بقرية التمد ومحطة تحلية مياه الريسة بأبو صقل العريش ومحطة رافع مياه كرم أبو نجيلة بأرض الكارنتينا العريش

وافتتاح طريق الإسماعيلية - العوجة، الطريق بطول 221 كم وتطوير محور الفاتح بمدينة العريش، كما تم تنفيذ إدارة تموين نخل بمدينة نخل بوسط سيناء ومطحن الكرام فى المنطقة الحرفية بمدينة العريش وإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالعريش إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة استكمال تنمية حقول غاز شمال سيناء (المرحلة الثالثة)