شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حكاية وطن اتسم بالمصارحة لحجم التحديات والإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى حضور فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" والذى انعقد على مدار الـ3 أيام الماضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة.

وأكد الدكتور الخشت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر اتسم بالمصارحة والمكاشفة لحجم التحديات والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات، وتميز أنه استعرض كافة الأمور بالأرقام والإحصائيات الدقيقة التى أظهرت حجم المشروعات القومية التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن إنجازات الرئيس السيسى كبيرة وشملت كافة القطاعات، ومن بينها قطاع التعليم العالى والجامعات الذى حقق طقرة غير مسبوقة فى سبيل إتاحة التعليم المتميز، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة الدولية بصدد افتتاح الفرع الدولى بمدينة 6 أكتوبر والذى يحقق نقلة نوعية فى الجامعات المصرية لما يقدمه من برامج دراسية بتوأمة مع كبرى الجامعات المتقدمة فى التصنيفات العالمية وتواكب متطلبات سوق العمل.

وأشاد الدكتور الخشت باستجابة الرئيس السيسى لمناشدة ودعوات المواطنين من مختلف الميادين الكبرى بمحافظات الجمهورية للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى ختام مؤتمر حكاية وطن، مؤكدا أن إعلان الرئيس الترشح ضمانة حقيقية لاستكمال مسيرة التنمية فى الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.