شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قضايا الدولة" يكرم رؤساء ونواب الهيئة السابقين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بنادى الهيئة النهرى بالزمالك بعض رؤساء ونواب هيئة قضايا الدولة السابقين، الذين اكتمل عطاؤهم فى الفترة السابقة لما قدموه من عطاء وجهد لأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة ورفعة شأن هيئتنا العريقة، صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

حضر الحفل كلا من نواب رئيس الهيئة:

المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، و المستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي.

المستشار محمد حسن الأمين العام.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.