شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع ألماظة بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، كهنة كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وأسرهم، برفقة الأنبا أكليمندس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، وعقب اجتماع قداسته مع أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة الأسبوع الماضي.

وقدم الأنبا أكليمندس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم. وعرض لمجريات الخدمة بكنائس القطاع والنمو الحادث فيها، إلى جانب الرؤى والخطط الخدمية المستقبلية.

وتحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا صورًا تذكارية.