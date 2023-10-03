شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الخارجية: البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الذى جمع السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتى فى إطار التنسيق بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والشق الخاص بالمصريين فى الخارج والدور المنوط بالوزارة.

وأضاف أبوزيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة"CBC"، أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين فى الخارج، مؤكدا على الاستعداد الكامل لوزارة الخارجية لتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح، أن البعثات المصرية بالخارج، بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضى يرأس هذه اللجنة، مؤكدًا أن هناك توجيهات صدرت من وزير الخارجية إلى كافة البعثات المصرية بالخارج بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الخاصة والقواعد والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية، وكيفية إتمامها بشفافية كاملة والتطبيق الكامل للقوانين والقواعد المنصوص عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرص من وزارة الخارجية، على احاطة السفراء المصريين بالخارج بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة تشجيع ابناءنا المصريين بالخارج والجاليات على المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل عام.