شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" بالبحيرة.. 8344 مشروعا بالقرى الأكثر احتياجا بـ44 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نتحدث عن أهم المبادرات التنموية فى مصر لا بد أن نذكر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغيير صورة الحياة فى الريف، خاصة القرى الأكثر احتياجا، وتعتبر محافظة البحيرة من أهم المحافظات التى أقيمت بها عدد كبير من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتى تمثل نقلة نوعية للقرى الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.

ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة أكثر 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن تنمية القرى والنجوع خاصة بالمناطق النائية وفقًا لخريطة الفقر، وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.

وتضم مبادرة حياة كريمة المشروعات التنموية المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرى والنجوع المختلفة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية لعدد كبير من الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الأكثر احتياجا، وكذلك رفع قدرات شباب تلك القرى وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

وتعتبر قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور إحدى النماذج الهامة التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينفذ بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة، و22 مشروع اتصالات و7 مشروعات أبنية تعليمية، و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الاجتماعى إلى جانب إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين الإطفاء والإسعاف.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بإطلاق قوافل طبية مكثفة بكافة قرى مبادرة حياة كريمة، وذلك للكشف على المواطنين وتقديم الأدوية والفحوصات الطبية بالمجان، وذلك لرفع الأعباء عن كلها المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

كما قامت محافظة البحيرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة "حياة كريمة وذلك دعما لهم وتلبية لاحتياجتهم العاجلة.

وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 تنبُع من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شيء آخر فهى أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم.

وتبلغ تكلفة مشروعات حياة كريمة أكثر من 800 مليار جنيه، ويشارك فيها 30 ألف متطوع بمختلف المحافظات بالتعاون مع 20 وزارة.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة 58 مليون مواطن فى مختلف المحافظات. وتم اختيار أماكن التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة طبقا لنسب الفقر الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هى القرى الأكثر فقرا وتوابع القرى التى تفتقر لتواجد الخدمات.



جانب من أعمال حياة كريمة (1)



جانب من أعمال حياة كريمة (2)



جانب من أعمال حياة كريمة (3)



جانب من أعمال حياة كريمة (4)



جانب من أعمال حياة كريمة (5)



جانب من أعمال حياة كريمة (6)



جانب من أعمال حياة كريمة (7)



جانب من أعمال حياة كريمة (8)



جانب من أعمال حياة كريمة (9)



جانب من أعمال حياة كريمة (10)



جانب من أعمال حياة كريمة (11)



جانب من أعمال حياة كريمة (12)