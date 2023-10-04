شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 4/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 06: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:11 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:01 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:02 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 12:31 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
وقت صلاة المغرب 6:28 م
وقت صلاة العشاء 7:42 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:37 ص
موعد صلاة العصر 00: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
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