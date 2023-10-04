شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات الزراعية المصرية تغزو 160 سوقا بـ405 سلع على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها‏ 160 سوقا، ولعدد 405 ‏سلع تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

ووقّعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم، لتصدير المانجو المصري للصين وهو ما يمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا كبيرًا من معظم دول العالم نظرا لجودتها، وبعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية، وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية حتى منتصف العام كانت قد تجاوزت الـ5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و903 آلاف 369 طنا، بالإضافة إلى تصدير 896 ألفا 447 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 351 ألفا و899 طنا بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

‏‎واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألفا و525 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92 ألفا و325 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 ألفا و354 طنا.

‏‎واحتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 49 ألفا و469 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 ألفا و985 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و295 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 أطنان، وحصل المانجو على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طنا، وحصل الرمان على المركز الأخير بإجمالى كمية بلغت 3524 طنا.