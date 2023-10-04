شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن.. 8 مليارات جنيه لتمويل المشروع القومى للبتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى المستفيدين من المشروع القومى للبتلو بلغ 43 ألف مستفيد، بإجمالى 8 مليارات جنيه لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية، سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

يأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

ويستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى، وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

جدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).