تساهم فى خطة التنمية الشاملة.. 13 محورا على نهر النيل بتكلفة 14 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

محمد يوسف

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