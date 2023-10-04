شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية فنية لمبادرة وطن واحد بمناسبة ذكرى أكتوبر بمشاركة مجلس القبائل والعائلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعى ومشاركة أبناء الوطن لكافة المناسبات، اطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية مبادرة (وطن واحد) بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان. تتضمن فعاليات المبادرة تقديم احتفالية فنية كبرى بتلك المحافظات يوم السادس من أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء والطرب احتفاءً بتلك الذكرى الوطنية الخالدة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز