محاكمة 43 متهمًا بخلية العجوزة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بخلية العجوزة إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باسـتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهما على رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.