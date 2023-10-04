شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل فى الجيزة بعد وفاة المالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة استخراج طلب بنقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال ....).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) (الأصل للاطلاع).

-في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

-في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.... إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات..... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.... إلخ).

يُذكر أن محافظة الجيزة تضم مراكز تكنولوجية متكاملة في كلا من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات (طلب ترخيص بالهدم للمباني غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وغيرها من الخدمات الأخرى).