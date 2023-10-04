شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار. وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار.

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