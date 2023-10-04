شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التعليم العالى: هدفنا جامعة تكنولوجية لكل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي،والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة يضع مسئولية كبيرة على الوزارة ومقدمى الخدمة فى توفير المقومات اللازمة لهذا النوع من التعليم من اعتمادات وتدريب عملى، مشيرا إلى بدء العمل فى تحديث الدراسات التي أجرتها الوزارة بشأن تدشين 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ودراسة البرامج المستهدفة للأقاليم وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالى، وتحديث البرامج ووضعها فى صورة كليات وجامعات، وتوفيق الإجراءات والمساحات واختيار الأماكن لتأسيس تلك الجامعات.

وتابع الدكتور أحمد الصباغ فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن سيتم توزيع الجامعات التكنولوجية الجديدة على المحافظات وهدفنا جامعة تكنولوجية لكل محافظة، لافتا إلى ضرورة إجراء مجلس الوزراء تنسيق بين وزارة التعليم العالى والصناعة والتجارة والصحة ووزارة العمل لتنمية القطاع الصناعى فى صورة تقديم تسهيلات للمستثمرين لزيادة عدد المصانع بحيث يوجد احتياج دائم مصانع للمصانع وتنمية السوق المصرى لتلبية اعداد الخريجين.

ولفت مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني والتكنولوجي، إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية الـ10 التي تم افتتاحها ، مؤكدا وجود إقبال من الشركات على توظيف الخريجين نظرا لتلقيهم برامج تدريبية.