"قتل عشيقته ومات جنبها".. .. قصة جثتين لربة منزل وشاب في حالة تعفن داخل شقة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

واقعة قتل مأساوية شهدتها منطقة المرج حينما أقبل شاب على التخلص من سيدة، ثم حاول تقطيع جثتها لكنه لم يتحمل بشاعة جريمته فلفظ أنفاسه الأخيرة بجانبها.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد عشيقها داخل شقة سكنية بالمرج في مارس الماضي.

الواقعة بدأت حينما توجهت السيدة الضحية إلى شقة الشاب في منطقة المرج من أجل إقامة علاقة غير شرعية، مستغلين غياب زوجة الشاب التي تركت المنزل قبل أسابيع.

علاقة الشاب بالسيدة انتهت يوم الواقعة بعدما نشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها الشاب بالتعدي على الضحية وقتلها.

الشاب أصاب الضحية بعدة طعنات، ثم قطع جثمانها إلى أجزاء، وعقب ذلك تعرض إلى أزمة قلبية حادة لفظ أنفاسه على إثرها.

جريمة قتل السيدة ووفاة الشاب لم تُكتشف في الحال، فبعد مرور نحو 4 أيام بدأت تنتشر رائحة كريهة في العقار، وعقب التأكد من أن الرائحة الكريهة منبعثة من داخل الشقة السكنية التي يقيم بها الشاب تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

بعد وصول الأجهزة الأمنية، تم فتح الشقة مسرح الجريمة وهنا كانت المفاجأة حيث عُثر على السيدة وقد قُطع جسدها وكانت الجثتان في حالة تعفن.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المرج من الأهالي يفيد بوجود شاب وسيدة في العقد الثالث من عمريهما داخل شقة سكنية بالمرج بالمرج التابعة لمحافظة القاهرة، وهما في حالة تعفن بسبب وفاتهما منذ أيام.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة الأولى لسيدة مقيمة في منطقة عين شمس بالقاهرة، مقطعة إلى عشرات الأجزاء من قبل الشاب الآخر الذي أخفى أجزاء جثمانها، ثم توفي بعد إصابته بأزمة قلبية.