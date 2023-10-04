رئيس "نقل الكهرباء" لمصراوي: إعادة التغذية لمدينتى مرسى علم والقصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الفرق الفنية التابعة لمنطقة القناة لنقل الكهرباء بمساعدة المقاولين المتعاقدين تكثف من أعمالها خلال الفترة الحالية لإنشاء ٦ أبراج جديدة بالمنطقة التى شهدت سقوط الأبراج في الطريق بين سفاجا والقصير وترتب عليه قطع التيار الكهربائي عن مدينتى القصير ومرسى علم.

وأضافت مشالي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يتم التنسيق بين الشركة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوفير وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق التابعة لمدينتى مرسى علم والقصير التى تأثرت بالانقطاع نتيجة سقوط الأبراج، مؤكدة أنه تم إعادة التغذية الكهربائية بالكامل في أقل من 24 ساعة لجميع المناطق دون انتظار الانتهاء من أبراج جديدة.

وأعربت عن شكرها وامتنانها للفرق الفنية التابعة لمنطقة القناة لتوزيع الكهرباء التى بذلت مجهودات مضنية وجبارة على مدار الـ48 ساعة الماضية كى يتم إعادة توصيل التيار الكهربائي بالكامل، مشيرة إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بدور كبير أيضا في تأمين التغذية الكهربائية من خلال دفعها بماكينات طوارئ وديازل للمناطق الاستراتيجية والخدمية.

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