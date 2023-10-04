المعامل الجنائية بوزارة الداخلية.. دقائق لكشف غموض الجرائم (انفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - هنا.. المعامل الجنائية بوزارة الداخلية، أحدث ما وصل إليه العلم، وأجهزة وتقنيات متطورة، تضمن السرعة والجودة والدقة، بما يساهم في كشف غموض الجرائم في دقائق معدودات.

جهود ضخمة تبذلها وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تطوير المعامل الجنائية، التي تساهم بشكل كبير في تحديد هوية الجثث، وأخذ العينات ومطابقتها، وسرعة التعرف على المجرمين.

المعمل الجنائي بات ينتقل من مكانه وصولا لمسرح الجريمة، ليساعد رجال البحث الجنائي في الوصول لهوية المتهمين خلال دقائق معدودات، مما يساهم في سرعة ضبطهم وتحقيق الردع.

وتختلف نتيجة تحليل الـ DNA، من عينة لأخرى، حيث عينة الدم تختلف عن عينية العظام وكذلك عن عينة النسيج، ويمكن خروج عدة عينات من العمل الجنائي في وقت واحد وكشف عدد من الجرائم في وقت أسرع.