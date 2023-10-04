شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اكتمال حضور جميع الصفوف بالعام الدراسى الجديد بجميع المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية اكتمال حضور جميع الطلاب فى الصفوف الدراسية المختلفة على مستوى الجمهورية بالعام الدراسي الجديد ، موضحة أنه منذ انطلاق العام الدراسى الجديد بداية الأسبوع الجارى تم وضع جداول حضور حسب الصف الدراسى، وتم استقبال الطلاب موزعة على أيام الأسبوع منعا للزحام الذى كان يحدث كل عام، مضيفة أن الحضور أصبح منتظم ومرتفع من جانب التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بجميع المدارس بمختلف المديريات التعليمية، كما يتم متابعة حضور وانتظام الطلاب يومياً من قبل القيادات فى المديريات والإدارات التعليمية.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.