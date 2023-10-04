شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة داخل المدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المدارس على عقد محاضرات لتوعية وتعريف الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة، تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، حيث عقدت المدارس محاضرات تحمل عنوان الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، مؤكدة أن الحديث عن انتصار أكتوبر المجيد يربى فى نفوس الطلاب قيمة الانتماء والولاء لتراب مصر الحبيبة كما يتم تعريف هذه الجيل بما قدمته مصر من شهداء حفاظا على كل شبر فيها وتحريرها من العدو.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.