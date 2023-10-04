شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لإستعراض كافة الإجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار، والخطة المستقبلية لمشروعات الحماية من أخطار السيول .

ووجه سويلم بسرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية .

وقال سويلم إن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالمرور على عدد 117 مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية 318 كيلومتر للتأكد من جاهزية هذه المخرات لإستقبال مياه السيول، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .

كما يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .

وأضاف سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم تنفيذ عدد 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.70 مليار جنيه .

حيث تم إنشاء 268 عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680 مليار جنيه ، وجارى إنشاء 70 عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.330 مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء 69 عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024 .

وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليار جنيه ، وجارى إنشاء 20 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه .