شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حملة مواطن بالسعودية: فخورون بتجاوب الجالية المصرية مع انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال شريف النسيري، منسق حملة مواطن بالسعودية حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية، إن أعضاء الحملة يعملون على قدم وساق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف النسيري أن الحملة تضم بين أعضائها أهم الكفاءات المصرية المشتغلة بالعمل العام وأنهم جميعا على قلب رجل واحد من أجل نجاح أكبر حملة في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي بها أكبر جالية مصرية بالعالم وذلك دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد اجتماعا موسعا لجميع أعضاء الحملة في كل المدن السعودية، وذلك للانطلاق مبكرا في الفعاليات الكبرى للدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية جديدة.
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