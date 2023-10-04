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نقابة الخدمات الإدارية: انتخاب السيسى رئيسا لفترة جديدة يقهر التحديات

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال النقابة فى بيان، إنه إيمانا منهم بالمسئولية الوطنيه تجاه مصر، يجددون دعمهم للرئيس السيسي.

 

 

وكشف مجلس إدارة النقابة الحرص على استعراض ذكريات انتصارات اكتوبر من خلال عقد الندوات مع أعضاء التنظيم العمالى من ابناء الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددعم نحو ٥ ملايين عامل، يشملهم تصنيف النقابة كى نستلهم من روح أكتوبر الاستمرار فى السير قدما نحو الدفاع عن الوطن بسلاح االعلم والعمل والإنتاج والوحدة والترابط والتكاتف فى نسيج واحد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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