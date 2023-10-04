شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية: انتخاب السيسى رئيسا لفترة جديدة يقهر التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال النقابة فى بيان، إنه إيمانا منهم بالمسئولية الوطنيه تجاه مصر، يجددون دعمهم للرئيس السيسي.

وكشف مجلس إدارة النقابة الحرص على استعراض ذكريات انتصارات اكتوبر من خلال عقد الندوات مع أعضاء التنظيم العمالى من ابناء الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددعم نحو ٥ ملايين عامل، يشملهم تصنيف النقابة كى نستلهم من روح أكتوبر الاستمرار فى السير قدما نحو الدفاع عن الوطن بسلاح االعلم والعمل والإنتاج والوحدة والترابط والتكاتف فى نسيج واحد.