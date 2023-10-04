شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة: ترشح الرئيس السيسى نزولا لرغبة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح بانتخابات الرئاسة لفترة رئاسية جديدة، قائلا: إن استجابتكم الكريمة لمأرب الشعب المصرى العظيم ونزول فخامتكم لرغبته في ترشيحكم لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً للحلم وتنفيذاً للرؤية وتحقيقاً للإنجاز، مجددين العهد لفخامتكم بان نظل جنوداً للتنمية ودافعين لعجلة الإنتاج تحقيقاً لرخاء وإزدهار مصرنا الحبيبة الغالية".

وأضاف مرسال، خلال بيان،: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع العاملين بقطاعات عمال الزراعة والصيد وإستصلاح الأراضي، أن أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة البواسل، وكافة أبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تجسدت خلالها الروح الوطنية الأصيلة والمتأصلة لرجال جيشها من الابطال البواسل، والذين ضربوا خلالها أروع الأمثلة في معاني الإيثار والتضحية والوطنية والعشق المتزايد لتراب مصرنا الحبيبة الغالية.

وتابع،: خمسون عاماً مضت على تحقيق العزة والكرامة، خمسون عاماً مضت على تحطيم الأسطورة الزائفة للجيش الذي لا يقهر، خمسون عاماً مضت على ضرب أروع الملاحم العسكرية التي تدرس حتى يومنا هذا في أرقى الاكاديميات العسكرية العالمية، خمسون عاماً مضت على شموخ وإباء الشعب المصرى العظيم ...خمسون عاماً مضت على فتح أفاق التقدم والإزدهار لمصرنا الحبيبة الغالية.